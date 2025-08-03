Çanakkale’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin bitkin ve zayıf halde bulduğu yavru kırlangıçlar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Çanakkale’nin Merkez ve Biga ilçelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bitkin ve zayıf halde bulunan 2 yavru kırlangıç tedavileri için koruma altına alındı. Kırlangıçların beslenmeleri ve sağlık kontrolleri, uzman ekipler tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Gerekli tedavi süreçlerinin ardından sağlığına kavuşan kırlangıç DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanına salındı.