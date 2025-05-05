Çanakkale’de meydana gelen traktör kazasında 80 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi.

Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde yaşayan Emin Karagöz (80), sabah saatlerinde 17 YR 684 plakalı traktörüyle tarlasına çalışmaya gitti. Emin Karagöz’ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrilirken, sürücü aracın altında kaldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının tarlaya gitmesi üzerine yaşlı adam, devrilen traktörün altında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Karagöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Emin Karagöz’ün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.