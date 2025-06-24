Çanakkale Valiliği, Ezine’deki orman yangınında yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmadığını söyledi.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Ezine ilçesi Çetmi köyü mevkiinde, 24 Haziran 2025 Salı (bugün) günü, saat 13.45 sıralarında yangın meydana gelen yangına, 7 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 4 dozer ve 182 müdahale personel ile karadan söndürme faaliyeti devam etmektedir. An itibariyle yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır" denildi.