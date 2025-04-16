Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğunu cami tuvaletinde istismar ettiği iddia edilen ve suçlamaları kabul etmeyen sanığın, aynı suçtan başka mahkemede yargılandığı öğrenildi.

İddiaya göre, 29 Ağustos 2024 tarihinde İ.A. (40) isimli şahıs, Seka Siteleri Cami’de oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu tuvalete çağırıp, kendi özel bölgelerini dokundurarak istismar etti. Küçük kız ağlayarak tuvaletten çıktı. Sesleri duyan büfe sahipleri olay yerine gidince, kız çocuğu yaşananları anlattı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi ile İ.A. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanığın avukatı, mağdur kızın anne, babası ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık İ.A. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Sanık, ihtiyacını gidermek için tuvalete girdiğini belirterek, "Benim hakkımda neden böyle bir suçlama yapıldığını bilmiyorum. Belki de tuvaletin altında eğilip bana baktı. Ben kesinlikle bir şey yapmadım" iddiasında bulundu.

Sanığın, asliye ceza mahkemesinde de benzer suçtan yargılandığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.