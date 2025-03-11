Ramazan ayı boyunca çalışanların oruçlu geçirdikleri süreleri göz önüne alınarak iftar ve sahur menüleri için öneriler paylaşıldı. Ağır işlerde çalışanların iftar ve sahur arasında protein ağırlıklı beslenerek 3500-4000 kalori alması gerektiğini, beyaz yakalı çalışanların ise ağır yemeklerden uzak durarak 2000 kalori tüketmesi gerektiğini açıklandı.

Günlük 60 bin kişiye yemek hizmeti sağlayan SOA Toplu Yemek, Ramazan ayında oruç tutan çalışanlar için önerilerini paylaştı. Ramazan ayının beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler oluştuğuna dikkat çeken şirket, çalışanların Ramazan ayını sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmesi için iftar ve sahur menülerinde olması gereken önemli detaylara dikkat çekti.

’’Bilimsel veriler ışığında menüler hazırlanıyor’’

Şirket olarak bilimsel veriler ışığında çalışanların sağlıklı, enerjik ve verimli bir Ramazan ayı geçirmesi için en iyi yemek çözümlerini sunmaya devam ettiklerini ifade eden SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Kocabaş, "Doğru beslenme ile oruç sürecini daha rahat ve sağlıklı geçirebiliyoruz. Bu nedenle biz de uzman diyetisyenlerimiz ile birlikte iftar ve sahur menülerimizi hazırlayarak, hizmet vermiş olduğumuz çalışanların yanında oluyoruz. İftar ve Sahur menülerimizin yanı sıra ara öğünler ya da ikramlar sunarak günlük almaları gereken kalori miktarını doğru ve dengeli şekilde almalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

’’En az 2,5 litre su içilmeli’’

Ağır sanayi de çalışan işçilerin günlük ortalama 3500- 4000 kalori tükettiklerine dikkat çeken şirket, "İş yükü ağır olan işçiler terleme ile su, tuz, azot kaybederler bu durum protein eksiliğine yol açıyor. Bu nedenle kas kütlesi kaybını önlemek için proteinden yeterli beslenmek gerekiyor. Gün boyu susuz kalmamak için iftardan sahura kadar en az 2-2,5 (12-14 su bardağı) litre su içmek önemli. Kan şekerini hızla yükselten ve düşüren tatlılar yerine, hurma gibi doğal şeker kaynakları tercih edilmeli" açıklamasını yaptı.

’’Kahvaltı benzeri sahur yapmak zihinsel performansı artırır’’

Gün içinde beyaz yakalı çalışanlar gibi beden gücü kullanımı ve fiziksel aktivitesi sınırlı kalanların yakacağı kalori miktarının 2000 olduğuna dikkat çeken şirket, bu gruptakiler için ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınarak, sebze, protein ve tam tahılları içeren bir iftar menüsü hazırlanması gerektiğini kaydetti. İftarda çok fazla yemek yerine kaliteli besin tercihlerinin önemine değinen şirket, "İftar sonrası meyve, yoğurt, kuru yemiş gibi hafif ara öğünler tüketmek sindirimi kolaylaştırır ve gece boyunca enerji sağlar. Kahvaltı benzeri bir sahur öğünü yapmak, gün boyu zihinsel performansı artırır ve halsizliği önler" ifadelerine yer verdi.

’’Sahurda süt, yoğurt, yumurta acıkmayı geciktiriyor’’

Ramazan ayına yönelik olarak genel beslenme tavsiyeleri de veren şirket, şu konulara dikkat çekti: "Orucun açılmasıyla hızlı yemek tüketmek mide sorunlarına yol açabilir. Yavaş ve dengeli beslenme önemlidir. Ramazan boyunca vücut direncini korumak için taze sebze, meyve, yoğurt ve probiyotik içeren besinler tüketilmelidir. Süt, yoğurt, yumurta, beyaz peynir, lor peynir, tahıl ekmeği, yulaf ezmesi, mevsim yeşillikleri, avokado, ceviz, fındık, badem, kuru incir, kuru kayısı, hurma gibi besinler sahur öğününde tüketilebilen, tok tutan sağlıklı besinler olarak sıralanabilir. İftardan sonra kısa yürüyüşler yapmak sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı destekler."