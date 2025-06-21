Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi’nde çalılık alanda yangın çıktı. Yaklaşık bir dönümlük arazi yangından zarar gördü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Alanya’nın Okurcalar Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azak Pansiyon yakınlarındaki sahil kısmında bulunan çalılık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yaklaşık 1 dönümlük çalılık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.