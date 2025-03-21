Çorum’da çakarlı araçla yola çıkan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye ve araç sahibine toplam 276 bin 344 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum’da seyir halindeki 41 AKN 822 plakalı araca çakar takılı olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından araç Bahabey Caddesi’nde durduruldu. Ekipler tarafıdan yetkisiz çakar kullanan sürücü A.T.’ye 138 bin 172 lira, araç sahibine 138 bin 172 lira olmak üzere toplam 276 bin 344 TL cezai işlem uygulandı. A.T.’nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken, araç da 30 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.