Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda sıklıkla görülen mineral eksikliğine karşı önlem almak ve yetiştiricilerde farkındalık oluşturmak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara Mineral Blok Taşı (Yalama Taşı) desteği sağlanacak.

İçeriğinde kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum gibi hayvan sağlığı için hayati öneme sahip mineraller bulunan Yalama Taşları, hayvanların bağışıklığını güçlendirmeye, kemik gelişimini desteklemeye ve süt verimini artırmaya yardımcı oluyor.

Destekten kimler faydalanabilir?

Mineral Blok Taşı desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, Muğla il sınırları içerisinde ikamet etmeleri, 1 ila 100 adet büyükbaş veya 1 ila 1000 adet küçükbaş hayvana sahip olmaları ve geçerli bir hayvan işletme numarasına sahip olmaları gerekiyor.

Başvurular, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin resmî internet sitesindeki https://mugla.bel.tr/mineraltasbasvuru adresi üzerinden yapılabilecek.

Başkan Aras: "Üreten vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için her alanda üreticinin yanında olduklarını belirterek:

"Muğla’mızda tarım ve hayvancılıkla geçinen binlerce ailemiz var. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hem üretim maliyetlerini azaltmak hem de hayvanlarının sağlığını korumak için mineral blok taşı desteğimizi başlatıyoruz. Biz bu kenti birlikte yönetiyor, bu kentte birlikte üretiyoruz. Üreticimizi hiçbir şartta yalnız bırakmayacağız" dedi.