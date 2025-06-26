Bursa Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Bursa Alan Başkanlığı iş birliğiyle, kültürel mirası afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla ‘Afet ve Çatışmalara Dirençli Miras Paneli’ düzenlendi.

Dünya mirası kapsamına giren birçok değerli yapıya sahip olan Bursa’da afetlere karşı gerekli önlemlerin alınması ve stratejilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Afet ve Çatışmalara Dirençli Miras Paneli’ düzenlendi. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü ve UNESCO Bursa Alan Başkanlığı tarafından Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişinin 11. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan panel, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Metin Tunçel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Metin Tunçel, konuşmasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in selamlarını ileterek başladı. Afetlere yönelik risklere karşı alınması gereken önlemlerin ve belirlenmesi gereken stratejilerin hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Metin Tunçel, bilim insanlarının katkılarıyla Bursa için ihtiyaç duyulan risk yönetiminin belirlenmesinde panelin önemli bir adım olduğunu belirtti. Panelin sonunda ortaya konulacak bilgi ve stratejiler neticesinde Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 11. yıl dönümüne yakışan sonuçlar elde edileceğine inandığını ifade eden Tunçel, "Yakın zamanda yaşadığımız depremlerde Antakya ve çevre illerimizin aldığı yıkıcı darbeler sebebiyle miras niteliğindeki yapılarımızın ne yazık ki yok olduğuna tanık olduk. Bu sebeple panelden doğacak fikirleri Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirmek için gerekli iş birliklerinde bulunmaya hazırız. Dilerim ki ülkemiz bir daha yıkıcı sonuçları olan afetler ile karşı karşıya gelmez. Bursamız, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kattığı yeni değerlerini koruyarak gelecek nesillere güvenle ve gururla aktaracaktır" dedi.

UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Türkiye’nin çok önemli deprem kuşakları bölgesinde bulunduğunu, çok fazla çatışmanın da yaşandığını dile getirdi. Bursa’nın ise milattan önce 6500 yıllarından itibaren çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını söyleyen Dostoğlu, Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişi süreci hakkında bilgi verdi. Acil durumlara ve afetlere hazırlıklı olmak zorunda olduklarını dile getiren Dostoğlu, kültürel varlıkların yangın ve depremler başta olmak üzere afetlere karşı daha dirençli olması için çaba harcadıklarını ifade etti.

Açılış konuşmaların ardından panelin oturum bölümüne geçildi. UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği birinci oturumda, Prof. Dr. Eser Çaktı, ‘Tarihi Yapılar ve Deprem’, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şerif Barış, ‘Bursa’nın deprem gerçeği ve korunma önlemleri’ konularında önemli bilgiler paylaştı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tülin Vural Arslan’ın moderatörlüğünü üstlendiği ikinci oturumda ise, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Koray Güler, ‘Kültürel mirasa yönelik güncel tehditler ve çatışmalar sonrası tarihi kentlerin rehabilitasyonu’, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güliz Bilgin Altınöz, ‘Yıkımdan öğrenmek: Antakya deneyimi ışığında dirençli miras ve toplum için afet risk yönetimini yeniden düşünmek’ konularında görüş ve düşüncelerini aktardı.

Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişinin 11. yıl dönümü kapsamında Tayyare Kültür Merkezi ve UNESCO Meydanı’nda ‘Sürdürülebilir şehirlerin kültürel hafızası’, ‘Dünya mirası ve insan’ ve ‘Afetlere dirençli dünya mirası: Bursa’ temalı 3 farklı fotoğraf sergisi de ziyarete açıldı.