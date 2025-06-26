Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen ERVA Spor Okulları’nın 55.’si olan Diyanet Vakfı ERVA Spor Okulu, düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Önceki Dönem İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Burada 150 çocuğumuzla eğitimlerimizi devam ettirip, inşallah daha büyük, daha girişimci gençlerimizi branşlarımıza kazandıracağız. Bize destek olan başta Kocasinan Belediye Başkanımıza, tüm paydaş kurumlarımıza, Diyanet Vakfı ve müftümüze teşekkür ediyorum. Sayın valimizin bize sunduğu bu imkanlardan dolayı tekrar kendilerine minnet ve saygılarımı iletiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum" dedi. Kayseri İl Müftü Vekili Vedat Tekin ise; "Bu çalışmalar bizlere heyecan veriyor. İnşallah bu spor okullarımız bu sahada çocuklarımıza güzel kazanımlar sağlayacaktır. Ben burada bulunan bütün katılımcıları saygı ve hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, "Katkılarından dolayı valimize teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden beri çok ciddi bir manada kararlılıkla devam ettiriyor ve bugün bu proje 55.’sine ulaştı. Bundan sonrasında da 7 tane daha şu anda hazır açılacak ERVA var. Onların da inşallah kazasız belasız açılışıyla birlikte hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri’ye 3 bin kişilik yurt müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ise; "Çalışmalarımızın bu şekilde netice vermesini görmek inanın bizi çok mutlu ediyor. Ben bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Gençlerimiz, çocuklarımız için uyumayan bir bakanımız var. Ben burada Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın selamlarını da iletmek istiyorum. Şu anda Kayserimizde 2 bin kişilik yurdumuz yükseköğretim öğrencilerimiz için devam ediyor. 3 bin kişilik yurdumuzun planlamalarını da yaptık. Sayın bakanımız talimat verdi. İnşallah onunla ilgili de bakanımız yakın zamanda müjdeyi verecektir. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben tüm paydaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Gençlerimizin geleceği aydınlık olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Argıncık benim ayrı gönül bağımın olduğu bir yer. 1 ay önce de buradaydık. Buradan şampiyonlar çıkacak. Argıncıklı çocuklar madalya rekorları kıracaklar. Bizi gururlandıracaklar. Biz de her zaman arkalarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. ERVA Spor Okulumuz hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından ERVA Spor Okulu öğrencileri tarafından protokole gösteri yapıldı. Dua edilmesinden sonra protokol ve öğrenciler tarafından kurdele kesilmesi ile Diyanet Vakfı ERVA Spor Okulu’nun açılışı yapıldı.