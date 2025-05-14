Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Kocaeli genelinde yer alan marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçiliyor. Denetimler kapsamında marketlerdeki temel gıda ürünlerinden birer örnek alınarak alış ve satış fiyatları karşılaştırılıyor. Son kullanma tarihlerinin kontrol edildiği ürünlerin faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor ve reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor.

Ekipler, kent genelinde yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilmesi halinde tutanak tutuyor. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından tutulan bu tutanaklar, Ticaret Bakanlığı’ndaki komisyona gönderilerek haksız fiyat artışı yapan firma ve marketlere cezai işlem uygulanıyor.