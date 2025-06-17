Sivas’ta bir köyün büyükbaş hayvanları, araziden çobansız dönünce köylüler şüphelendi. Sürünün çobanı, arazide ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Kurtoğlu köyünde meydana geldi. Köyün büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapan Mehmet Şirin (48), sabah saatlerinde araziye çıktı. Önceki gün akşam saatlerinde büyükbaş hayvanlar köye dönerken çoban dönmedi. Durumdan şüphelenen köy sakinleri telefon sinyallerinin çekmediği köyde araziye çıktı. Köy sakinlerince bir ağacın altında bulunan Mehmet Şirin’in öldüğü anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şirin’in naaşı, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çobanın ölüm nedeni ile ilgili araştırma sürüyor.