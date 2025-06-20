Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sıcaklıkların artması üzerine kent içi otobüslerde klima denetimlerine ağırlık verdi.

Bursa’nın en önemli konularından biri olan ulaşımı rahatlatmak ve konforu arttırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ saha denetim ekipleri aracılığıyla kent içi otobüslerde klima denetimlerini artırdı. Ekipler, Kestel, Gürsu ve Şevket Yılmaz Hastanesi bölgelerinde gerçekleştirilen kontrollerde araçların klima sistemlerini detaylı şekilde inceledi. Denetimler sırasında otobüs içi sıcaklık değerleri ölçülerek klimaların aktif çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Yolcu konforunun artırılması hedefiyle sürdürülen çalışmalarda, eksiklik tespit edilen araçlarla ilgili gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı. BURULAŞ, yaz mevsimi boyunca denetimlerini düzenli olarak sürdürecek ve şehir içi toplu ulaşımda konforlu ve güvenli seyahat için çalışmalarına kesintisiz devam edecek.

Bursa’da ulaşımın kalitesini artırmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaptıkları düzenlemelerle Bursalıların konforlu ve güvenli seyahat etme imkanı bulduğunu belirtti. Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesi sebebiyle ekipler tarafından otobüslerde klima denetimleri yapıldığını ifade eden Başkan Bozbey, "BURULAŞ saha denetim ekiplerimiz her gün farklı ilçe ve mahallelerde denetimlerini sürdürüyor. Halkımızın rahat yolculuk yapabilmesi için klima kontrolleri yapılıyor, eksiklikler tespit edilerek gerekli çalışmalar başlatılıyor. Hemşehrilerimizin keyifli seyahat etmelerini arzuluyoruz. ‘Ulaşılabilir bir Bursa’ hedefi için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.