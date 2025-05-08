Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin ile basketbolcular Berkay Candan ve Donte Gratham, Mudanya Üniversitesi öğrencileri ile söyleşide bir araya geldi.

Mudanya Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih yaptı. Mudanya Üniversitesi yöneticilerine organizasyon için teşekkür eden Başkan Sezer Sezgin, Bursaspor Basketbol takımının kurulduğu 2013 yılından bu yana geçen yolculuğunu anlattı. Her işte olduğu gibi basketbolda da sürekliliğin önemli olduğunun altını çizen Sezgin, kendilerinin de bunu sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Son iki hafta oynayacakları maçların kendileri için çok önemli olduğunu da kaydeden Sezer Sezgin, tüm Bursalıları cumartesi günü oynayacakları maça davet etti. Sezgin, gençlere hayatta başarılı olasilmeleri için tavsiyelerde de bulundu.

Sporcular, Berkay Candan ve Donte Gratham da Bursa’da çok mutlu olduklarını ve Bursaspor Basketbol takımının başarısı için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

Keyifli sohbette Başkan Sezgin ve oyuncular öğrencilerin sorularını samimiyetle cevaplandırdı.