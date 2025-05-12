Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir besihanedeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine kaymakamlık tarafından karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. İlçe hayvan giriş çıkışına kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir besihanede büyük baş hayvan ölümü gerçekleşmesi üzerine harekete geçen ilçe tarım müdürlüğü ekipleri veteriner hekim ile birlikte yapılan kontrollerde büyükbaş hayvanın şap hastalığı sebebiyle öldüğünü, çiftlikteki diğer hayvanlarda da şap hastalığı belirtileri görüldüğü bildirdi. Bunun üzerine ilçe kaymakamlığı tarafından vakit geçirilmeden tüm ilçede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

İlçe kaymakamlığı tarafından Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı geçici süreyle hayvan giriş çıkışına kapatıldı. İlçe genelinde karantina uygulaması kapsamında hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Kurban Bayramı öncesi ilçede görülen şap vakası ilçedeki besicileri üzdü.