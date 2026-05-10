Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Ekipler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladılar. Yakalanan Ali K.'nın (41) üzerinde yapılan aramada 60 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA