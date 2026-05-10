Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Töngel köyünde komşunun bostanına giren inek akrabalar arasında kavgaya neden oldu, kavgada silah kullanıldı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşanan olayda komşu bostana giren bir inek nedeniyle akraba olan komşular arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce S.I. tüfekle Yasin Işık'a ateş açtı. Göğsünden yaralanan 22 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan T.I., A.I, ve K.I.'da vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.