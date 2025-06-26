Bursa’nın İnegöl ilçesinde tadilat sırasında çatının çökmesiyle yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen çatı ustası ağır yaralandı.
İnegöl OSB 1. Cadde üzerinde bir fabrikanın çatısında onarım çalışması yapan usta Tuncay Erdoğan (41), çatının çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Fabrikanın içine düşen usta ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA