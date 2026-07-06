Bursa'nın İnegöl ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, bir cipin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümran D. (37) yönetimindeki 16 CAD 608 plakalı cip, aniden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Emir B.'ye (9) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emir B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cipin çocuğa çarptığı, çarpmanın etkisiyle çocuğun metrelerce sürüklendiği ve kazanın ardından sürücünün araçtan inerek yaralı çocuğun yanına koşup, yardım etmeye çalıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.