Bursa’nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil, 1 minibüs ve 4 tır olmak üzere 7 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre, Gemlik-Bursa istikameti Dürdane rampasında 7 araç birbirine girdi. 2 otomobil, 1 minibüs ve 4 tırın karıştığı zincirleme kaza sebebiyle yol, Bursa yönüne doğru kısmen trafiğe kapandı. Maddi hasarlı atlatılan kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.