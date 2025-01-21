Bursa Osmangazi Belediyesi, 7-9 yaş arasındaki çocuklara yönelik ‘Masal Tadında Şiirler’ etkinliği düzenledi. Emek Yetenek Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yazar Sonat Bilgin minik öğrenciler ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Yarıyıl Şenliği etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik eğitici ve eğlendirici bir kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Yazar Sonat Bilgin, ‘Avuçlarımda Güneş’ adlı kitabını minik okuyucularla buluşturdu. Kitapta yer alan bölümleri Yazar Sonat Bilgin ile birlikte okuyan çocuklar, daha sonra okudukları bölümleri piyes olarak oynadı. Yazar Sonat Bilgin ile birebir etkileşim kuran çocuklar, kitap üzerine sorular sorma ve düşüncelerini paylaşma imkanı buldu. Keyifli bir gün geçirme fırsatı bulan çocuklar, etkinlikten mutlu bir şekilde ayrıldı.

Kaynak: igf