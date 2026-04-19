Burhaniye ilesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesinde düzenlenen geleneksel sosyal bilimler ve fen bilimleri çalıştayı öğrencileri akademisyenlerle buluşturdu. Çalıştaya katılan 300 öğrenci, 34 akademisyen ve sanatçının düzenlediği atölye çalışmalarına katıldı.

Bu yıl 'değişim' temasıyla gerçekleştirilen ve koordinatörlüğünü Celal Toraman Anadolu Lisesi öğretmenleri Ferhat Baran ve Ayşegül Semra Aksoy'un yaptığı çalıştayın akademik danışmanlığını Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdullah Soykan ile Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz yaptı. Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarındaki değişime dikkat çekmek, bu alanlarda farkındalığı artırmak, öğrencilerin bu alanlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, sosyal bilimler alanlarını tanıtmak ve interaktif etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştaya Balıkesir ili sınırlarında öğrenim gören 300 lise öğrencisi katıldı. Alanında uzman 34 akademisyen ve sanatkârın eğitmenlik yaptığı çalıştayda; 32 farklı disiplinde 20 bilimsel, 9 sanatsal, 3 sportif olmak üzere toplam 32 atölye gerçekleştirildi. Çalıştay, protokolün, eğitmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla saat 10.00'da açılış programıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, öğrenciler adına konuşma, okul müdürü Oğuz Özer konuşması, Balıkesir Üniversitesi adına akademik danışmanlardan Prof. Dr. Abdullah Soykan ve Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz'un konuşmalarının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, sağladığı katkılarından ötürü akademik danışmanlara ve okul müdürüne belgelerini ve hediyelerini takdim etti. Çalıştayın çok başarılı geçtiğini kaydeden Celal Toraman Anadolulu Lisesi Müdürü Oğuz Özer, 'Öğrencilerimiz çalıştaya büyük bir ilgi ve heyecanla katıldı. Hepsi de çok memnun ayrıldılar. Çalıştayımıza katkılarından ötürü Burhaniye Belediyesine, hediye sponsorlarımıza, maddi desteklerini esirgemeyen körfezimizde faaliyet gösteren kıymetli işletmelere, bu süreçte bilgi ve tecrübeleriyle hep yanımızda olan akademik danışmanlarımız Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Abdullah Soykan ve Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz'a, çalıştayımızda gönüllü olarak eğitmenlik yapan birbirinden değerli akademisyen ve sanatkârımıza teşekkür ediyoruz' dedi.