İstanbul’un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi BtcTurk Vadi Açıkhava, Atlantis Yapım organizasyonu, SM Production ve Turuncu Partners imzasıyla önceki akşam sahnesinde Buray’ı ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - 2025 yazının ilk açıkhava performansında BtcTurk Vadi Açıkhava Sahnesinde hayranları ile buluşan Buray, yaza muhteşem bir giriş yaptı.

Sahne öncesinde kulisinde ağırladığı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı sanatçı, yaz aylarının kendisi için konserden konsere koşarak geçeceğini dile getirirken “Yine evin yolunu unutacağız. Ama bu sefer tedbirliyim. Eve yeni taşındım malum. Yerini unutmayayım diye kendime konum attım.” Sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi.

Yeni şarkısı “Buzlu Cam”ı da ilk kez canlı canlı seslendiren başarılı sanatçıya binlerce kişilik seyirci korosu eşlik etti. En son Harbiye Açıkhava Sahnesine uzay mekiği indiren Buray, bu yazın ilk konserine ise karayolu ile geldiğini, uzay mekiğini 100.000 bakımı için servise bıraktığını söyleyerek seyircilerini kahkahalara boğdu.

Gece boyunca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile yaza damga vuracağının ilk sinyallerini veren başarılı sanatçı, 2 saat süren sahnesini alkış tufanı ile noktaladı.