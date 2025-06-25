Aydın’ın Buharkent ilçesinde proje kapsamında 77 bin 143 domates fidesinin dağıtımı yapılarak üreticilere teslimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, atıl durumdaki arazilerin yeniden üretime kazandırılması için Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Kaymakam Abdullah Emre Özefe, Belediye başkanı Mehmet Erol, domates fidesi dağıtım programına katılarak, üreticilerle bir araya geldi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol fide dağıtımı ile ilgili olarak, "2025 yılı TAKE Projesi kapsamında Buharkent’imizde 77 bin 143 adet domates fidesi üreticilerimize teslim edildi. 2024 yılında ise 2 bin 200 kestane ve 4 bin incir fidanı toprakla buluşmuştu. Buharkent’in bereketli topraklarını en verimli şekilde değerlendirmek, çiftçimize destek olmak ve tarımsal üretimi artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.