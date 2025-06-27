Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren GOSB Teknopark’ta kurulan "Mesleğe İlk Adım Merkezi", Yazılım sınıfının ilk mezunlarını verdi. Gençlere istihdam fırsatı sunan proje, bölge sanayisinin nitelikli personel ihtiyacına da çözüm olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, GOSB Teknopark ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Mesleğe İlk Adım Merkezi"nin tanıtım programı gerçekleştirildi. GOSB Teknopark’ta gerçekleştirilen programda, Merkez’de Yazılım bölümünde eğitim alan öğrenciler mezuniyet heyecanı da yaşadı.

"Hem firmaların ihtiyacını giderecek hem de gençlere umut olacak"

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında merkezin 2024 yılında faaliyete geçirildiğini kaydeden Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, "Bu proje sadece GOSB Teknopark’a hizmet etmeyecek, aynı zamanda buradaki diğer teknoparklara ve bölgedeki diğer firmalara da hizmet edecek. Ayrıca, bir taraftan firmaların ihtiyacını giderirken, diğer taraftan kendi imkanlarıyla işe girememiş gençlere de umut olacak. Yazılım sınıfından mezun olan gençlerimizin önemli kısmı istihdama fiili olarak girmiş durumda. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Böyle bir projenin uygulayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz"

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, projenin önemine dikkat çekerek, "Bu proje gençlerimizin yalnızca istihdam edilebilme kabiliyetlerini değil; aynı zamanda onların nitelikli, üretken ve vizyon sahibi olmalarını sağlayacaktır. GOSB Teknopark olarak böyle bir projenin uygulayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimize yol gösteren, emeğiyle, katkısıyla projemize güç veren tüm kurumlara ve paydaşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Gençler iş imkanına kavuşacak"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise, "Günümüzde bir taraftan istihdam problemi yaşanırken, bir taraftan kalifiyeli, nitelikli eleman, yetişmiş eleman sorunu yaşanmakta. Özellikle Kocaeli gibi sanayi kentinde bu sorunları biliyoruz. Bu projeyle bir nebze de olsa burada eğitim alacak gençlerin hem iş imkanına kavuşmaları hem de firmaların yetişmiş eleman bulma noktasında ihtiyaçlarını görmelerini umut ediyoruz. Bu projeyi hayata geçirenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"İstihdam edildikleri bilgilerini aldık, bu da bizi çok mutlu etti"

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, Mesleğe İlk Adım Merkezi’nin tanıtım lansmanında Yazılım sınıfının ilk mezunlarını vermesinin mutluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) destekleriyle, GOSB Teknopark A.Ş.’nin bünyesinde Mesleğe İlk Adım Merkezi kuruldu. Merkez bünyesinde Teknopark firmalarımızda istihdam edilmek üzere yılda 100’ün üzerinde genci yetiştireceğiz. Bu yıl 4 sınıfımız var. Yazılım, Mekanik Tasarım, Satış ve Finans sınıflarımız var. Bugün Yazılım sınıfımızın ilk mezunlarını verdik. Arkadaşlarımızın da yavaş yavaş istihdam edildikleri bilgilerini aldık, bu da bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Firmaların nitelikli istihdam taleplerini bu merkezden karşılayacağız"

Mesleğe İlk Adım Merkezi’nin sadece GOSB’a hizmet vermeyeceğinin altını çizen Çemberci, sözlerine şöyle devam etti:

"Çevredeki bütün paydaşların, aktörlerin desteğiyle bölgemizin projesi olarak kaydedildi. Bundan sonraki süreçte başta bizim Teknopark firmalarımız olmak üzere, bölgedeki teknoparkların bine yakın firmasının, bölgemizi besleyen 14 organize sanayi bölgesinin firmalarının nitelikli istihdam taleplerini inşallah bu merkezden karşılayacağız. Bu merkezi hep birlikte farklı sınıflar açarak, firmaların talepleri doğrultusunda geliştireceğiz."