Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümü’nde, yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilen ve çok kısa sürede görüntü alma kapasitesine sahip olması özelliği ile Türkiye’de ilk olan yeni jenerasyon Digital Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) cihazı hizmete girdi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümü bünyesine, ileri tanı ve görüntüleme hizmetlerini bir adım ileriye taşınması amacı ile yeni cihaz kazandırdı. Yeni kazandırılın bu cihaz Türkiye tüm kamu ve özel hastaneler içerisinde ilk ve tek olarak ESOGÜ Tıp Fakültesi’nde bulunuyor. Cihaz bulunduğu hastaneye, tanı ve evreleme, hasta konforu ve güvenliği, bilimsel araştırmalar ve eğitim alanlarında hastaneye katkı sağlayacak.

"İlk ve tek olma özelliğine sahip"

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Ak Sivriköz, hastaneye kazandırılan yeni cihaz hakkında, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı olarak, hastanemize son teknoloji bir cihaz kazandırdığımız için büyük gurur duyuyoruz. Bu cihaz, dijital PET görüntüleme cihazı olup, şu anda Türkiye’deki özel ve kamu hastaneleri ile üniversite hastaneleri arasında ilk ve tek olma özelliğine sahip" dedi.

"256 dilimli bir BT sistemi bulunuyor"

Ayrıca Sivriköz, cihazın bünyesinde bulunan teknolojileri ise şu kelimeler anlattı:

"Bu oldukça gelişmiş bir teknoloji; yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyor ve çok kısa sürede görüntü alma kapasitesine sahip. Ayrıca, cihaza entegre edilmiş 256 dilimli bir BT sistemi bulunuyor. Bu sayede milimetrik boyuttaki lezyonları ve tümörleri net bir şekilde görmek ve değerlendirmek mümkün oluyor."

"Bu cihazı bünyemizde bulundurmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Makinenin sadece Eskişehir için değil çevre illere de katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. İlknur Ak Sivriköz, "Konvansiyonel PET-BT cihazlarında tespit edilemeyen birçok hastalık ve lezyon, bu cihazla görüntülenebiliyor. Hem bölgemiz hem hastanemiz hem de çevre illerden gelen hastalar için, tanı ve tedavi takibinde büyük katkı sağlayacak bu gelişmiş cihazı bünyemizde bulundurmanın haklı gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.