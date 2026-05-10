Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) II. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı. Forum süresince Polonya üniversiteleriyle ortak araştırma projeleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile mühendislik ve teknoloji alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirilirken, imzalanan protokollerle yeni ortaklıkların temeli atıldı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığındaki Türkiye Akademik Heyeti ile birlikte II. Polonya - Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı. Gdansk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen forumda, Türk ve Polonyalı yükseköğretim temsilcileri arasında akademik iş birlikleri, Ar-Ge kapasitesi ve bilimsel hareketlilik konuları ele alındı. Forum kapsamında gerçekleştirilen 'Polonya ve Türkiye'deki Teknik Üniversitelerde Dual-Use (çift kullanımlı) Teknolojilerin Geliştirilmesi' başlıklı panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün çift kullanım teknolojilerindeki rolünü; nitelikli insan kaynağı yetiştirme, savunma ve havacılık sanayii ile ortak Ar-Ge çalışmaları yürütme ve bölgesel inovasyon ekosistemi oluşturma başlıkları altında anlattı.

Rektör Çağlar, savunma sanayii ile yürütülen iş birlikleri, Teknoloji Transfer Ofisi, Bursateknopark ve girişimcilik ekosisteminin üniversitenin araştırma kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti. 2027 yılında hayata geçirmeyi planladıkları uzay ve havacılık temalı teknopark ile Bursa'da sürdürülebilir bir havacılık ve savunma ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Forum kapsamında Polonya üniversiteleriyle ikili temaslarda da bulunan BTÜ heyeti, Gdansk Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Krzysztof Wilde ve Bialystok Üniversitesi Rektörü Prof. Mariusz Popawski ile iş birliği protokolleri imzaladı. İmzalanan anlaşmalar kapsamında mühendislik, sürdürülebilir teknolojiler, dijital dönüşüm ve uluslararası araştırma alanlarında ortak projeler, öğrenci-akademisyen hareketliliği ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma vizyonunun Türk yükseköğretiminin küresel akademik görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu belirterek, forumun Türkiye ile Polonya arasında güçlü akademik ortaklıkların kurulmasına ve bilimsel hareketliliğin artmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.