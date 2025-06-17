Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Bozdoğan Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, mahalle muhtarları ve kamu kurumlarının daire amirleri katıldı.

Toplantıda ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalar masaya yatırılırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Yunus Emre Polat, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklara dikkat çekerek, orman yangınlarına karşı herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Polat, "En küçük ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın ve özellikle kırsal mahallelerde yaşayanların gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" dedi.

Toplantıda konuşan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ise belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçe genelinde tüm mahallelerde temizlik, ot biçme, kireçleme ve sinekle mücadele çalışmalarının düzenli şekilde devam ettiğini belirten Başkan Özel, "Sivrisinek ilaçlama ekiplerimiz her akşam mahallelerimizde sahada. Gündüzleri ise özellikle hayvan besihanelerinde karasinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Mahallelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da çağrıda bulunan Özel, "Besihane sahipleri, ilaçlama çalışmalarını kendileri yapabilecekleri gibi belediyemizi arayarak ekiplerimizden destek talep edebilirler. Bu konuda iş birliği içerisinde olursak hem halk sağlığını koruruz hem de çevreyi temiz tutarız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, muhtarların taleplerini iletmesi ve yetkililerle birebir görüşmeler yapmasıyla sona erdi.