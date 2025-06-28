Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkent Mahallesi’nde makilik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bölgede söndürme çalışmalarına 2 helikopter 2 uçak havadan, 12 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 104 personel karadan yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.