Bozdoğan’ın Kamışlar Mahallesi’nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın bölgesine çok sayıda ekip sevk edilirken, havadan ve karadan yoğun mücadele veriliyor. Yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip eden Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, "Müdahalemiz sürüyor, Allah’ın izniyle kontrol altına alacağız" dedi.

Yangına 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale edilirken, karadan da Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Bozdoğan Belediyesi’ne ait iş makineleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Bozdoğan Belediyesi, 20 personel ile birlikte sahada aktif görev alıyor.

Dağlık ve sarp bir arazi yapısına sahip bölgede karadan müdahale zaman zaman zorlaşırken, havadan yapılan müdahalelerin daha etkili olduğu belirtiliyor. Yangının geniş ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcanıyor.

Yangın bölgesinde Kaymakam Yunus Emre Polat ile birlikte incelemelerde bulunan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Halkımızın duyarlılığı, desteği ve yangına anında tankerlerle müdahalesiyle birlikte havadan uçaklarımız da söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Karadan ise Orman ekiplerimiz, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri ve Bozdoğan Belediyesi olarak bizler; iş makinelerimiz ve 20 teknik personelimizle sahadayız. Yangının tamamen kontrol altına alınması için canla başla mücadele ediyoruz. Bozdoğan’a geçmiş olsun"