Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde omuz çıkması tanısı konulan 73 yaşındaki kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi. Çanakkale’ye getirilen hasta, hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde, Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi dün tıbbi tahliye talebinde bulundu. Omuz çıkması tanısı konulan E.D. (73) adlı kadın Bozcaada 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli sağlık ekibi eşliğinde Sahil Güvenlik Botu ’TCSG-908’e alındı. Bozcaada Sahil Güvenlik iskelesinden hareket eden Sahil Güvenlik botu ile bir çimento fabrikasına ait limana getirilen hasta bilinci açık ve sağ bir şekilde ambulansa aldı.

Çanakkale’ye getirilen yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.