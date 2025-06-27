Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Yangın, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tünel mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Bolu istikametine seyir halinde olan Oğuzhan Z. idaresindeki 16 ANC 231 plakalı Audi marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı. Bir anda alev topuna dönen araçtaki yangın için bölgeye Kaynaşlı Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak, yangını söndürdü. Yangın sebebi ile kapatılan yol otomobilde alevlerin söndürülmesi sonrasında normal seyrine dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.