Sivas’ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeş bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, Salı günü gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek’in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti.

Türkiye’yi sarsan cinayette ölen kardeşler bugün Ayyıldız Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başta olmak üzere, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara’da yakalanıp Sivas’a getirildi. Emniyet işlemleri süren katilin ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkartılması bekleniyor. Zanlının öldürdüğü gençlerin yaklaşık 5 yıldır kayıp olan babaları Uğur Şişman’ın arkadaşı olduğu ileri sürüldü.