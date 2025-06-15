Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Bodrum Bitez önlerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası sürüklenen tekne bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Akyarlar’a emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: İHA