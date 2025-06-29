Muğla’nın Bodrum ilçesinde zirai alan yangını ekiplerin karadan ve havadan hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Mumcular Mahallesi’ndeki ziraat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle zirai alanda yangın çıktı. Alevleri fak eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de havadan destek verdi. Yangın, ekiplerin hem karadan hem de havadan hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.