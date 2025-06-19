Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Turgutreis-Akyarlar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Müjdat Kılıç (42) yönetimindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Erhan Göktaş’ın (24) kullandığı 48 AUE 041 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Müjdat Kılıç ve Erhan Göktaş kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.