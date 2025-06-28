Bitlis’te otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Saray Mahallesi Arap Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İ.E. yönetimindeki 06 DCF 370 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine trafik polisleri, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada araç sürücüsü İ.E. ve ismi açıklanmayan bir çocuğun ise tedavisi devam ediyor.