Bitlis-Tatvan kara yolunda buzlanma nedeniyle tır devrilmesi sonucu 10 büyükbaş hayvan telef olurken, 1 de kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Tatvan yolu üzerindeki Benekli köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 RGZ 27 ve 12 ACN 223 plakalı büyükbaş hayvan yüklü iki tır, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri devrilirken, sürücüsü kabinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, tırlarda bulunan yaklaşık 10 büyükbaş hayvan telef olurken, 10 hayvan da yaralı olarak kurtarıldı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı. Devrilen araçlar ise olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla kaldırıldı.