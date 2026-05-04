Bingöl'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Kuruca mevkiinde seyir halindeki kamyonun motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı alev topuna çevirdi. Yoldan geçen vatandaşlar, araçlarında bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi nedeniyle yapılan müdahale yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.