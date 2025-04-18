Bingöl’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 454 gram toz esrar ele geçirildi.

Bingöl’de Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik 17 Nisan 2025 tarihinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Uygulamada, 1 şahsın şüpheli hareketler sergilemesi sonucu üzerinde yapılan aramada 454 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.