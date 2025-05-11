Bingöl’de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bin 93 kişinin kanser taraması yapıldı.

Bingöl Valisi Dr. Hamdi Usta, İl Sağlık Müdürlüğü verilerini paylaştı. Verilere göre Nisan ayında kentte sunulan 1. Basamak Sağlık Hizmetlerine 150 bin 109 başvuru alındı. Başvurulardan bin 93 kişinin kanser taraması yapıldığı bildirildi.

Vali Usta açıklamasında, "Unutmayalım, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve diğer 1. basamak sağlık kuruluşları; hastaneye gitmeye gerek kalmadan, hızlı, etkili ve yerinde sağlık hizmetleri sunar. Sağlık sisteminin yükünü azaltmak ve hizmetlere daha hızlı ulaşmak için rutin kontrollerinizde mutlaka 1. Basamak Sağlık Hizmetlerini tercih edin" ifadelerini kullandı.