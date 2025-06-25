Bilecik’te tarlada başlayıp ormanlık alana yayılan, NATO tesisi ve bir fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yangında 50 hektarının etkilendiğini söyledi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde bir tarlada biçerdöverden kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara ve ormaklık alana sıçrarken, köylüler yangının büyümemesi için büyük büyük uğraş verdi. Alevler D650 karayolunu aşarak NATO tesislerine ve bir fabrikaya sirayet etti. Yangına havadan 4 helikopterle, karadan 50’ye yakın arazöz, dozer ve su tankeriyle müdahale edildi. Yangın 4 saatlik uğraşlar sonucu kontrolden altına alınarak söndürüldü.

"Ekiplerimiz sahada ve herhangi bir tehlike bulunmakta"

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yangının kontrol altına alındığı söyleyerek, "Biçerdöverle tarımsal faaliyet sırasında çıktığı yangın tahmin edilirken yangın yaklaşık 50 hektarlık bir alanı etkiledi. Bunun 18 hektarlık alanı ormanlık alan olarak değerlendiriyoruz. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile 4 adet helikopter ve belediye ve kurumlarımız desteği ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz sahada ve herhangi bir tehlike bulunmakta" dedi.