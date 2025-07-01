Bilecik’in Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde bir orman yangını daha başladı. Yangına 3 helikopter, 1 İHA, 30 arasöz, 37 iş ve hizmet aracı ile müdahale ediliyor.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, pazar sabahı yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınmıştı. Daha bu bölgenin yaraları sarılmadan Bilecik’in Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde bir orman yangını daha başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla Bilecik-İstanbul karayolunu geçerek, 1. OSB altına kadar ilerledi. Ekipler, yangına 3 helikopter, 1 İHA, 30 arasöz, 37 iş ve hizmet aracı ile söndürmek için mücadele veriliyor.