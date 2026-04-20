Bilecik'in Söğüt ilçesinde İş Makineleri Operatörlüğü Teorik ve Uygulama Sınavları gerçekleştirildi.

İş Makineleri Operatörlüğü Teorik ve Uygulama Sınavları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Sınavlara Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım katıldı. Söğüt'te gerçekleştirilen sınavlarda adayların hem teorik bilgi düzeyi hem de uygulama becerileri değerlendirildi.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Mesleki eğitim alanında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi adına bu tür sınav ve uygulamaların önemi büyüktür' dedi.