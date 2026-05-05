Bilecik'te futsal küçük erkekler çeyrek final müsabakaları sürüyor.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Futsal Küçük Erkekler Çeyrek Final müsabakaları tüm heyecanıyla sürüyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı takımlar, yarı finale yükselmek için sahada kıyasıya mücadele ederken, karşılaşmaları tribünlerden izleyen seyirciler de büyük coşku yaşadı. Turnuvada genç sporcuların ortaya koyduğu performans dikkat çekerken, müsabakaların sportmenlik çerçevesinde devam ettiği belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Okul sporları kapsamında gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar, gençlerimizin hem fiziksel gelişimine hem de takım ruhuna büyük katkı sağlamaktadır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum' dedi.