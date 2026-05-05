Bilecik'te 500 vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık konularında eğitim verildi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Karahasanlar ve Yukarıçaylı köylerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 500 vatandaşa dolandırıcılık, hırsızlık ve hayvan hırsızlığı konularında eğitim verildi. Faaliyet kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca konuya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla köy konağına bilgilendirme afişi asıldı.

Toplam 8 personelin görev aldığı çalışmada, vatandaşların benzer olaylara karşı bilinçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.