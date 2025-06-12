Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde biçerdöver patozuna giren tel, kıvılcım çıkartarak yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Çaytepe Mahallesi’nde buğday biçildiği sırada biçerdöverin patozuna giren telin kıvılcım çıkartmasıyla yangına neden oldu.

Alevlerin yükselmesiyle biçerdöver patozdan sökülerek yangın söndürme çalışmalarına başlandı.

Yangın, vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, yaklaşık 150 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.