Ankara’nın Beypazarı ilçesinin meşhur 80 katlı baklavası ve Beypazarı yaprak dolması, bayram sofralarını süslemek için hazır bekliyor.

Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte baklava ve sarma siparişlerinde yoğunluk yaşanıyor. İlçenin meşhur 80 katlı baklavası ve Beypazarı yaprağından yapılan yaprak dolmalarına Türkiye’nin dört bir yanından ilgi yağıyor. Kınalı Eller Kadın Kooperatifi’nde yöresel lezzetler bayram sofraları için hazırlanmaya başlandı. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Deniz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada hazırlıkların yoğunluğundan bahsederek, "Kurban Bayramı için 80 katlı baklavamız, sarı burmamız, oklavadan çekme baklavalarımızı yapıyoruz. Bunların yanı sıra Beypazarı yaprağından yaprak dolması dolduruyoruz, yani yaprak sarıyoruz" dedi.

"Türkiye’nin 81 ilinden siparişlerimiz var"

Yapılan yiyecekleri annelerin geleneksel usulleriyle yaptıklarını belirten Deniz, "80 katlı baklava açıyoruz. Tamamen el yapımı, nişastasız köy baklavası yapıyoruz. Baklavamızda iki kat ceviz olur. Bu çok mühimdir ve kocaman sinilerde yaparız. Bunun yanı sıra yemesi kıtır kıtır, kibir kibir, isterseniz oklavadan çekiyoruz. Daha böyle ikramı kolay. Bunun yanı sıra da sarı burmamız var. O da üçgen, tercih meselesi. Bu şekilde üç çeşit baklavayı yapıyoruz ve sizlere gönderim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Siparişlere yetişemediklerini anlatan Deniz, "Türkiye’nin 81 ilinden siparişlerimiz var. Çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Baklavamızı ben şöyle söylüyorum; anne elinden çıkması. Bu bizim için çok önemli" diye konuştu.

"Bayram için Beypazarı’nın coğrafi işaretli dolmasını sardık"

Deniz, meşhur Beypazarı yaprağının toplanma zamanı olduğunu dile getirerek, "Kendi yediğimiz baklava gibi piyasaya sunmamız. Onun için zaten talebi çok oluyor. Yaprak sarması tam Kurban Bayramı zamanına denk geldi. Çünkü taptaze yapraklarımız çıktı şu an. İnceciktir, damarsızdır ve mayhoş, ekşi bir tadı vardır yaprağımızın. Bununla birlikte incecik sararız biz yaprağımızı. Normalde yapraklar yarım saat, bir saatte pişerse bizimki 15 dakikada pişer. Yemesi de çok tatlı ve nefis olur. Bayram için Beypazarı’nın coğrafi işaretli dolmasını sardık" dedi.

"Sarmalarımız, baklavalarımız yetişmiyor"

Kooperatif üyesi Nesrin Dinçkan ise, Beypazarı’nın Ankara’nın en turistik yerlerinden biri olduğunu aktararak, "Baklavalarımızı yapıyoruz. Talep bu sene çok fazla, yetişemiyoruz. Beypazarı, Ankara’nın en yakın turistik ilçelerinden biri. O yüzden insanlar günübirlik ziyarete çok geliyorlar. Sarmalarımız, baklavalarımız yetişmiyor. İnşallah bu sene de bekliyoruz Beypazarı’na" dedi.

"Beypazarı Ankara’nın en güzel ilçesi"

Dinçkan, "Baklavalarımız 350 lira, sarmamız 400 lira. Çocuklarımız için de yapıyoruz, kendi evlerimize yapıyoruz. Beypazarı içindeki müşterilerimize yapıyoruz. Beypazarı Ankara’nın en güzel ilçesi. Bu lezzetleri tatmak için Beypazarı’na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.