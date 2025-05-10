İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen 1 kişi hayatını kaybettiği, 2’si ağır 20 kişi yaralandığı metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada, Ebru Heper (37) isimli yolcu hayatını kaybederken 2’si ağır 20 yolcu yaralandı.

Kazaya ilişkin çalışmalar sürerken olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, durakta bir metrobüse yolcuların iniş ve biniş yapıldığı esnada diğer metrobüsün arkadan çarpması sonucu yolcuların yere düştükleri görüldü. Çarpmanın etkisi ile metrobüsün hareket etmesi sonucu yere düşen bazı yolcuların metrobüs altında kaldığı anlar da güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.