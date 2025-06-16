Ağrı’nın Patnos ilçesinde beyin kanaması geçiren prematüre bebek ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Patnos ilçesinde 28 haftalık ve bin 350 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek Halil İbrahim Yanar, doğumunun 8’inci gününde beyin kanaması geçirdi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine alınan bebek, yenidoğan ve beyin cerrahisi uzmanlarının takibinde tedavi edildi. Burada gerekli cerrahi müdahaleler yapılan Halil İbrahim’in, 76’ncı günde ileri düzey beyin cerrahisi operasyonu için Bilkent Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine sevkine karar verildi. Halil İbrahim tedavisi için ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.